Un altro candidato in corsa per la Casa Bianca, in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Si tratta del governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, che ha origini italiane (discende da immigrati campani, molisani e abruzzesi).

L’annuncio su Twitter, nel corso di un confronto con Elon Musk.

Classe 1978, sposato con l’ex conduttrice tv Casey Black, dopo un primo mandato è stato rieletto governatore della Florida nel 2022, con un distacco di quasi il 20% sul candidato democratico.

La scelta di annunciare la candidatura su Twitter è stata molto criticata dall’entourage dell’altro big in corsa per la nomination del Grand Old Party, ovvero Donald Trump.

«L'annuncio su Twitter è perfetto per Ron DeSantis, in questo modo non deve interagire con le persone e i media non possono fargli domande», ironizzano i portavoce dell’ex presidente.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata