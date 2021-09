Un uomo è annegato nel New Jersey a causa delle inondazioni provocate dalla coda dell’uragano Ida. Tutti i collegamenti ferroviari – tranne quelli con Atlantic City – sono stati interrotti e il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza.

La vittima, di circa 70 anni, era a bordo di un’auto a Passaic, al confine con lo Stato di New York, quando il mezzo è stato sommerso dall’acqua. I Vigili del fuoco hanno tratto in salvo le altre due persone che erano nell’abitacolo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’urgano Ida, che da domenica si abbatte sugli Stati Uniti meridionali, ha causato tornado e inondazioni nella sua corsa verso nord.

(Unioneonline/s.s.)

