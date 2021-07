Trentasei tonnellate di marijuana. E’ la partita da record trovata in una fattoria vicino a Paso Barreto, nel dipartimento di Concepción, in Paraguay, dove mai nella storia recente è stato scovato un quantitativo così ingente di questo tipo di sostanza stupefacente.

La notizia è stata confermata ai media del Paese sudamericano da fonti dell’esercito, secondo cui il maxi-sequestro è avvenuto in seguito alla scoperta del centro di stoccaggio sospetto nel corso di un pattugliamento aereo.

Il carico, dicono le stesse fonti, era probabilmente in attesa di essere recapitato in Brasile. Se piazzato sul mercato dello spaccio poteva fruttare milioni di dollari. Si indaga ora per risalire ai responsabili del traffico illecito.

Il precedente primato di marijuana sequestrata in Paraguay era di 26 tonnellate.

