David Amess, un deputato della maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, è stato accoltellato ripetutamente da uno sconosciuto nell'Essex, a sud dell'Inghilterra.

Il 69enne era all'interno di una chiesa metodista e stava tenendo una riunione con i suoi elettori nel proprio collegio. Riserbo per ora sulle sue condizioni, mentre s'indaga sul movente dell'aggressione.

L’assalitore è stato arrestato, a quanto fanno sapere le forze dell’ordine: “Non stiamo cercando nessun altro in relazione all'incidente e non crediamo che ci sia una minaccia in corso”, hanno chiarito.

L’attacco ricorda, almeno dalle prime informazioni, l’omicidio della deputata liberista Jo Cox per mano di un estremista radicale: era il 2016, la tensione era altissima per via del voto sulla Brexit.

Amess è un deputato di lungo corso, siede in Parlamento da 38 anni ma non ha mai ricoperto un incarico ministeriale. E’ sposato e padre di cinque figli.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata