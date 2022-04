Edy Ongaro, nome di battaglia “Bozambo”. È il 46enne italiano ucciso da una bomba a mano mentre combatteva nel Donbass con le milizie separatiste del Donbass. A riferirlo, con un post su Facebook, è il Collettivo Stella Rossa Nordest e la circostanza è stata poi confermata da un amico fraterno di Ongaro, Massimo Pin, che ha avvisato la famiglia.

Il 46enne, originario di Portogruaro (Venezia), era formalmente ricercato in Italia dopo essere stato coinvolto in una rissa in un bar. Aveva sferrato un calcio all’addome all’esercente e poi si era scagliato contro un carabiniere. Rimesso in libertà dal giudice, che aveva concesso i termini a difesa, era sparito e di lui si avevano notizie solo attraverso i social.

Nel Donbass si era arruolato con i separatisti della brigata Prizrak insieme a diversi altri foreign fighters. Una specie di eroe per i filo-russi.

Quando Vladimir Putin aveva firmato in diretta tv il decreto con cui Mosca riconosceva l’indipendenza dall’Ucraina delle repubbliche del Donbass, aveva scritto su Facebook “questo è il nostro giorno”.

"Bozambo", il nome di battaglia, lo aveva scelto in memoria di un partigiano della Seconda guerra mondiale: a spingerlo alla lotta – raccontava – era il ricordo delle violenze inferte dai fascisti alla sua famiglia.

Ongaro è morto nel villaggio di Adveevka, nella regione allargata di Donetsk, al confine nord. Secondo le prime informazioni, si trovava in una trincea assieme ad altri soldati, quando è caduta una bomba a mano lanciata dalle forze nemiche. Si sarebbe lanciato con il corpo sull'ordigno per proteggere gli altri compagni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha diffuso nella notte un video in cui chiede ancora aiuto in quanto le forze russe si starebbero raggruppando, pronte per mettere in atto “possenti attacchi” contro il Donbass e la parte meridionale dell’Ucraina, compresa Mariupol. “Fa parte della loro tattica – dice - Sappiamo che si allontanano dalle zone dove li stiamo battendo per concentrarsi su altre molto importanti... dove per noi può essere più difficile".

Sempre da Kiev, la vice premier Iryna Vereshchuk ha riferito che quattordici tonnellate di cibo e medicinali destinati ai civili di Melitopol, a metà fra Mariupol e la Crimea, sono stati confiscati dalle forze russe.

Nella serata di ieri è cominciato il viaggio della presidente del Parlamento europeo verso la capitale ucraina. “Sulla strada per Kiev” ha scritto Roberta Metsola su Twitter. La sua missione, a quanto si apprende, sarebbe quella di portare “un messaggio di supporto e di speranza a nome del Parlamento europeo".

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 7.12 – Mosca, attacco ucraino incendia deposito di petrolio in Russia

Un incendio si è sviluppato in un deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino, e Mosca ne attribuisce la responsabilità all'attacco di due elicotteri delle forze ucraine, entrati nello spazio aereo russo a bassa quota. Lo afferma il governatore dell'Oblast di Belgorod, che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass. Non ci sono vittime, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. Vi sarebbero almeno due feriti.

