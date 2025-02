«Discussioni in corso» per un possibile vertice dei leader Ue a Parigi sull’Ucraina, dopo i contatti avuti dal presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin per la possibile ripresa dei negoziati di pace.

Fonti dell'Eliseo «non confermano» che ci sarà – a inizio settimana prossima – il summit (annunciato a Monaco dal ministro degli Esteri polacco), ma l’ipotesi non è nemmeno esclusa.

Intanto, l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina Keith Kellog ha dichiarato che «l’Europa sarà consultata ma non siederà al tavolo dei colloqui di pace sull'Ucraina». «Potrebbe essere come il gesso sulla lavagna, potrebbe irritare un po', ma sono molto onesto», ha detto Kellogg. Aggiungendo: «Ai miei amici europei, dico: entrate nel dibattito, non lamentandovi del fatto che potreste, sì o no, essere al tavolo, ma proponendo idee e aumentando la spesa per la difesa».

Dal canto proprio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha affermato, a proposito di un possibile incontro con Trump per discutere delle trattative per il cessate il fuoco: «Mi ha detto che dobbiamo vederci. Io gliel'ho confermato e ho detto che per noi è importante che ci incontriamo prima noi due», rispetto a un possibile bilaterale con Putin.

(Unioneonline)

