Alle 4 del mattino italiane, le 6 a Mosca, Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina. Non propriamente una guerra, ha detto, ma “un’operazione militare speciale per proteggere il Donbass”.

Il presidente russo ha chiesto all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa”, sottolineando che “i nostri piani non includono l’occupazione del Paese ma la sua smilitarizzazione, perché un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso sul territorio ucraino sono inaccettabili”.

Poi la minaccia all’Occidente: “Chiunque tenti di ostacolarci e interferire in Ucraina sappia che risponderemo con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto, spero di essere ascoltato”.

Bombardamenti a Kiev e in diverse città ucraine, mentre le truppe di Mosca entrano in territorio ucraino non solo dal confine russo, ma anche dalla Crimea e dalla Bielorussia. La Cnn parla già di “centinaia di vittime”, mentre è iniziata la grande fuga da Kiev sotto attacco.

Dura la condanna della comunità internazionale, con la Ue e Biden che annunciano dure sanzioni.

Ore 10.05 – Kiev: “Uccisi 50 russi”

L'Ucraina afferma di aver ucciso "circa 50 occupanti russi".

Ore 10 – Berlino: “Ci siamo svegliati in un altro mondo”

"Cari cittadine e cittadini oggi ci siamo svegliati in un altro mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Annalena Baerbock in uno statement a Berlino. "Siamo senza parole, ma non siamo inermi", ha aggiunto, annunciando il coordinamento con i partner per approvare nuove "durissime" sanzioni.

"Non possiamo essere così dipendenti" sul fronte energetico "da un Paese che ovviamente non rispetta più il diritto internazionale", ha detto invece il ministro dell'Economia, Robert Habeck, ribadendo che il Nord Stream 2 non entrerà in funzione "nel breve-medio termine".

Ore 9.50 – Farnesina convoca l’ambasciatore russo

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l'Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. L'Ambasciatore Sequi - fa sapere la Farnesina - ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell'Ucraina, che costituisce una chiara e netta violazione del diritto internazionale.

Ore 9.35 – Lukashenko: “Bielorussia non partecipa all’invasione”

L'esercito bielorusso non sta partecipando all'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Lukashenko.

Ore 9.20 – Cina: "Invasione? Parola preconcetta”

All'ennesima domanda sulla "invasione" dell'Ucraina da parte della Russia posta dai media occidentali, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha respinto "l'uso preconcetto delle parole". Nel corso del briefing quotidiano, Hua ha aggiunto di ritenere la vicenda un "tipico stile di fare le domande dei media occidentali".

Ore 9.10 – Ue: “Pesanti sanzioni, indeboliremo l’economia russa”

"Putin ha portato la guerra in Europa, il suo obiettivo è la stabilità in Ue. Presenteremo oggi un pacchetto di estese sanzioni, indeboliremo l'economia russa". Lo dice la presidente della Commissione Ue Urusula von der Leyen. "Adotteremo il più dure pacchetto di misure mai adottato", aggiunge l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Borrell.

Ore 9.10 – Varsavia chiede attivazione articolo 4 della Nato

Varsavia chiede l’attivazione dell'articolo 4 del trattato Nato, che prevede "consultazioni di emergenza se un membro è minacciato". L'ambasciatore polacco a Bruxelles, dove ha sede la Nato, "ha presentato una richiesta al segretario generale della Nato, insieme a un gruppo di alleati", ha detto il portavoce del governo polacco Piotr Mueller. L'Ucraina non è un membro della Nato, ma l'alleanza ha ripetutamente condannato le aggressioni della Russia contro il suo vicino.

Ore 9.05 – Kiev smentisce sbarco dei russi a Odessa

Le forze armate ucraine hanno smentito che vi sia stato uno sbarco di truppe russe a Odessa, sul Mar Nero. E' quanto si legge in un comunicato dello Stato maggiore pubblicato dall'agenzia Unian. "Le informazioni sullo sbarco delle truppe russe a Odessa non sono vere", si legge nel testo.

Ma le forze di terra russe sono entrate nel territorio ucraino da più punti della frontiera, sottolineano le guardie di frontiera ucraine, pubblicando un video che mostra i veicoli contrassegnati con il marchio Z.

Ore 9 – Le testimonianze: “Cadono bombe, chiediamo aiuto”

"Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque, ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. E' difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti". E’ la testimonianza di Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale.

"E' scoppiata la guerra, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile". Questa invece la testimonianza di Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer a Kiev. "Ci sono esplosioni ovunque. Chiediamo aiuto al più presto".

