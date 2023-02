Prosegue l’offensiva russa in Ucraina, con serrati attacchi nelle ultime 24 ore in sette regioni del Paese. Nove le persone morte secondo le autorità locali, mentre 24 sono rimaste ferite.

Fra le zone maggiormente colpite gli oblast di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Zaporizhzhia, e Lugansk.

Nel frattempo, da Mosca, arrivano le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «Il coinvolgimento dei paesi della Nato nel conflitto in Ucraina è massimo», la precisazione. «I Paesi della Nato stanno facendo gli innocenti, cercando di dimostrare che non sono parte del conflitto. Il coinvolgimento (dei Paesi della Nato) è massimo, hanno svolto attività provocatorie per molti anni. Ora controllano direttamente la leadership del regime di Kiev».

La prossima settimana è invece previsto il via ai negoziati per estendere l'accordo sul grano che, con il sostegno dell'Onu, era stato raggiunto per consentire l'esportazione di grano dall'Ucraina dai porti bloccati a causa dell'invasione russa. Lo conferma a Kiev il viceministro ucraino per le infrastrutture, Yuriy Vaskov. «I negoziati cominceranno fra una settimana e lì capiremo la posizione di tutte le parti», ha detto Vaskov. «Credo che il buonsenso prevarrà e il corridoio verrà esteso», ha aggiunto.

(Unioneonline/v.l.)

