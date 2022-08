Pesanti combattimenti sono in corso nelle zone in prima linea vicino alla città orientale di Donetsk, in Ucraina: lo rende noto lo Stato maggiore di Kiev spiegando che le truppe russe stanno lanciando ondate di attacchi nel 167esimo giorno di guerra.

"La situazione nella regione è tesa, i bombardamenti sono costanti in tutta la linea del fronte. I russi stanno lanciando continui attacchi aerei ma le unità militari ucraine stanno respingendo gli assalti", viene spiegato nel rapporto della mattina. L'offensiva russa nelle direzioni Bakhmut e Avdiiv sta cercando di spingere le forze ucraine fuori dalle linee con il fuoco dell'artiglieria. "La regione di Donetsk sta tenendo", ha affermato alla tv il governatore regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko.

Nel sud-est, il principale ponte Antonovsky sul fiume Dnepr nella regione di Kherson è stato nuovamente colpito dalle forze ucraine che cercano di interrompere le linee di rifornimento russe. Yuri Sobolevsky, vice capo del consiglio regionale di Kherson estromesso dalle forze di occupazione russe, ha scritto su Telegram che il ponte è stato gravemente danneggiato dopo "azioni notturne".

E mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio in videoconferenza con Bill Clinton, invitando l'ex presidente americano a richiamare l'attenzione della comunità mondiale sui bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhizhia e sul "terrore nucleare russo", i media internazionali avvertono: la Russia “sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei Paesi europei”. A confermare quest’ultima notizia anche immagini satellitari della Nasa. In particolare le fiamme sarebbero state segnalate nella stazione di compressione di Portovaya, di proprietà di Gazprom, a partire da metà giugno, cioè dal momento in cui sono state limitate le consegne del Nord Stream 1, attualmente non superiori al 20% della capacità della conduttura.

La giornata di ora in ora:

Ore 9 – Medvedev paragona il presidente ucraino Zelensky a Hitler

Le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ritiene l'intera popolazione russa responsabile dell'operazione militare speciale sembrano idee di Adolf Hitler: lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Adolf Hitler è stato l'ultima persona che ha cercato di mettere in pratica idee del genere contro un'intera nazione. Ci sono altre domande sulla natura delle autorità ucraine?" ha detto Medvedev. Lo riporta la Tass.

***

Ore 8 – Zelensky: “Serve una risposta contro il ricatto nucleare russo”

"Stiamo attivamente informando il mondo sul ricatto nucleare russo, sui bombardamenti della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Ci sono già reazioni da parte della comunità internazionale. Ma è necessario accelerare le azioni in risposta. La Russia non presterà attenzione alle parole e alle preoccupazioni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio alla nazione.

***

Ore 7.30 – Il satellite iraniano Khayyam lanciato dalla Russia

Il satellite dell'Iran Khayyam è stato lanciato dalla Russia dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan gestito da Mosca, lo riferisce l'agenzia spaziale russa Roscomos. "Il razzo vettore Soyuz 2.1b con il satellite iraniano e 16 piccole navicelle spaziali è stato lanciato da Baikonur", riporta la Tass. La scorsa settimana funzionari dell'intelligence occidentale anonimi hanno affermato che la Russia "pianifica di utilizzare il satellite per migliorare la sua sorveglianza sugli obiettivi militari in Ucraina".

(Unioneonline)

