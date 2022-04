Altri 60mila soldati sarebbero stati mobilitati da Mosca per ricostruire le unità perse in Ucraina attraverso un’operazione “nascosta”. Lo si legge in un rapporto di questa mattina alle 6 diffuso dalle forze di Kiev.

In queste ore, l’Ufficio dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha aggiornato anche i dati sulle vittime del conflitto: dalle 4 del 24 febbraio, quando cioè è cominciata l’offensiva russa in Ucraina, i morti sono stati 1.417, i feriti 2.038.

Ma oggi è ancora fresco il sentimento di sdegno espresso ieri dall’Occidente per gli orrori sui civili a Bucha, sui quali è tornata a parlare Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, secondo la quale quel massacro sarebbe in realtà solo un tentativo di Kiev di “interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza”. Una “provocazione messa in scena dall’esercito ucraino e dai nazionalisti radicali”. Per i russi le loro forze armate avevano lasciato Bucha il 30 marzo, mentre “le prove dei crimini” sono emerse solo 4 giorni dopo. Il ministero inoltre ha sottolineato che il 31 marzo il sindaco aveva confermato che non c’erano truppe di Mosca a Bucha. Nessun commento invece sui civili uccisi per strada con le mani legate dietro la schiena.

Intanto le forze armate russe intensificano l'offensiva nel sud con raid diretti a colpire depositi di petrolio a Odessa e sul porto di Mykolaiv; nella parte nord il conflitto sembra cristallizzato. Nel resto del Paese gli attacchi sono sistematici ma meno intensi.

Odessa è sempre nel mirino e con lei le raffinerie e gli impianti di stoccaggio, azioni che servono a tagliare i rifornimenti di carburante alle forze ucraine. Bombe anche sul porto di Mykolaiv. A Mariupol si teme la resa dei cittadini, ridotti allo stremo con grande scarsità di acqua e scorte alimentari.

