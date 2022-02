Joe Biden "ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin" a patto che nel frattempo "non sia avvenuta un'invasione" dell'Ucraina. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki dopo l'annuncio dell'Eliseo di un vertice tra i leader americano e russo per risolvere la crisi in Ucraina.

"Siamo anche sempre pronti – ha aggiunto Psaki – ad imporre conseguenze rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra. E al momento, la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l'Ucraina molto presto".

Ma il Cremlino per tutta risposta frena e definisce "prematura" l'organizzazione di un vertice Biden-Putin sull'Ucraina.

Nelle ultime ore sono frenetici gli sforzi diplomatici del presidente francese Emmanuel Macron per una de-escalation mentre la Bielorussia avverte che truppe di Mosca rimarranno sul suo territorio anche dopo la fine delle manovre congiunte. Nel Donbass si continua a sparare, con i separatisti filo-russi che accusano le forze di Kiev di avere ucciso due civili in un bombardamento di artiglieria nel villaggio di Pionerskoye, nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, a sette chilometri dal confine russo. I tiri dell'artiglieria ucraina, secondo la stessa fonte, avrebbero distrutto cinque edifici. Ogni incidente come questo rischia di portare a "conseguenze irreparabili", avverte il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Macron hanno concordato che bisogna lavorare alla de-escalation partendo proprio da un cessate il fuoco nell'est dell'Ucraina. L'annuncio dell'Eliseo è stato confermato dal Cremlino, e successivamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto favorevole alla "introduzione immediata" di una tregua attraverso la convocazione urgente di una riunione del gruppo di contatto trilaterale", di cui fanno parte Ucraina, Russia e Osce.

Putin riunisce il Consiglio di sicurezza straordinario - Il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza russo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. "Il presidente Putin convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza della Russia. Si tratta di un consiglio di sicurezza esteso", ha detto ai giornalisti. "Inoltre è previsto che oggi il presidente abbia una serie di colloqui telefonici internazionali", ha aggiunto Peskov.

Kiev: “Chiediamo all'Ue d'imporre alcune sanzioni già ora” – “Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arrivando a Bruxelles per il consiglio Affari Esteri. "L'Ucraina è sotto attacco dal 2014 e quello che stiamo vedendo ora è un'operazione ibrida, con l'aumento delle truppe ai nostri confini, cyberattacchi, guerra d'informazione".

Borrell: “Le sanzioni alla Russia sono pronte” – "Il lavoro sulle sanzioni è fatto, è finito. Quando sarà il momento, chiamerò un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri e presenterò le sanzioni". Lo ha detto a Bruxelles l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell.

Mosca: “61.000 profughi del Donbass entrati in Russia” - E' arrivato a circa 61.000 il numero di civili in fuga dalla regione ucraina del Donbass, che sono riparate in Russia, nella regione di Rostov, dopo l'evacuazione ordinata venerdì dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Lo rivela stamani il ministro russo per le emergenze, Alexander Chupriyan in una conferenza stampa, citato dall'agenzia Tass.

