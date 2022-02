Il ritiro delle truppe russe dal confine con l’Ucraina, secondo la Casa Bianca, è stato un annuncio “falso”. Mosca infatti avrebbe invece schierato altri 7mila soldati e “in qualsiasi momento” potrebbe lanciare un’operazione come pretesto per l’invasione.

Intanto in Bielorussia, secondo la Cnn, sarebbe cominciata la costruzione di un ponte ai confini con i territori ucraini per agevolare le attività. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e il ponte lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina.

Il presidente americano Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno in queste ore esortato Mosca a prendere misure concrete per disinnescare le tensioni, e a “compiere passi concreti verso la de-escalation”.

Oggi sulla crisi ucraina è prevista una riunione del Consiglio europeo, mentre il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, incontrerà Sergey Lavrov.

(Unioneonline/s.s.)

