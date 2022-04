Alla chiusura, ieri, del 58esimo giorno dall’invasione russa, il presidente dell’Ucraina ha tenuto un discorso facendo riferimento al Venerdì santo che precede la Pasqua ortodossa, definendolo “uno dei più tristi dell’anno per i cristiani”. “Il giorno in cui – ha detto Volodymyr Zelensky – la morte sembra aver vinto. Ma speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinché la morte perda". "Quest'anno, mentre imperversa una guerra su vasta scala, la guerra della Russia contro il nostro Stato, queste parole hanno per noi un significato speciale – ha aggiunto -. La Russia ha portato la morte in Ucraina. Dopo otto anni di brutale guerra nel Donbass, la Russia voleva distruggere completamente il nostro Stato. Privare letteralmente gli ucraini del diritto alla vita. Ma non importa quanto feroci siano le battaglie, non c'è possibilità di morte nella vita. Tutti lo sanno. Ogni cristiano lo sa".

Il numero uno di Kiev ha anche chiarito che gli alleati occidentali hanno cominciato a fornire concretamente le armi: “Siamo stati ascoltati finalmente, stiamo ricevendo esattamente quello che abbiamo chiesto”.

Ma in queste ore si parla sempre più delle fosse comuni, un orrore che ad esempio viene segnalato alla periferia di Mariupol. Circa mille sono i civili che potrebbero essere stati sepolti nel villaggio di Vynohradne: “Le immagini satellitari scattate da Planet il 20 aprile mostrano una fossa comune lunga 45 metri e larga 25. Almeno 1.000 residenti di Mariupol uccisi dai fascisti russi possono essere sepolti qui", si legge nella nota diffusa su Telegram dal servizio stampa del consiglio comunale di Mariupol. E secondo il sindaco Vadym Boichenko, verranno trovati altri siti di questo tipo e le aree si espanderanno: “Questo è il più grande genocidio in Europa dall'Olocausto”, ha dichiarato.

E Mosca starebbe preparando "una nuova offensiva su larga scala nel Donetsk, puntando a identificare i punti di maggiore vulnerabilità dell'esercito ucraino e ridistribuendo tutte le truppe dalla Bielorussia all'Ucraina orientale": è quanto viene evidenziato in un rapporto dell'intelligence ucraina. "Tutti i gruppi tattici che sono stati finora ammassati in Bielorussia, vicino ai nostri confini settentrionali, sono ora ridistribuiti nell'Ucraina orientale", dice Vadym Skibitsky, rappresentante della direzione generale dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina.

Ore 16.10 – In Italia offerte per accogliere 26mila profughi

Si è conclusa ieri la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolta agli enti del Terzo settore e del privato sociale, per l'accoglienza diffusa della popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Sulla piattaforma realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, online dall'11 aprile, risultano caricate 48 offerte, per un totale di 26.412 posti messi a disposizione. "Seppure con la cautela necessaria di fronte a dati ancora provvisori - spiega il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio - possiamo dire con soddisfazione che si è manifestata una straordinaria partecipazione, in soli dieci giorni, del Terzo settore e del Privato sociale".

Ore 14.55 – “Missili russi su Odessa, esplosioni in città”

Esplosioni sono state segnalate questo pomeriggio nella regione di Odessa, dove è risuonato l'allarme aereo. Alcuni edifici della città portuale sul mar Nero sarebbero stati colpiti da raid missilistici russi, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

Ore 13.40 – “I russi hanno ripreso gli attacchi su Azovstal”

I russi hanno ripreso a bombardare l'area dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente ucraino, riporta Ukrinform. “La notizia sgradevole è che il nemico sta cercando di sopprimere completamente la resistenza dei difensori di Mariupol nell'area dell'Azovstal - ha spiegato Arestovych - hanno ripreso gli attacchi aerei sul territorio dello stabilimento, sulle linee di difesa delle nostre truppe e stanno tentando di effettuare operazioni di assalto".

Ore 12.48 – Di Maio, “Putin non vuole la pace”

“Putin non sta dimostrando di volere la pace e allora ben vengano tutte le iniziative per arrivare all'obiettivo di una pace che passi innanzitutto dal cessate il fuoco". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, intervenendo al congresso di Art.1, a Roma. "La soluzione può essere solo diplomatica e politica", ha aggiunto.

Ore 12.12 – A Leopoli torna il coprifuoco, Pasqua si celebra la mattina

Torna il coprifuoco a Leopoli. Per paura di attacchi da parte di Mosca dunque non si potrà uscire durante il fine settimana dalle 23 alle 5 del mattino e quindi le funzioni religiose per celebrare la Pasqua ortodossa si terranno la mattina. Lo afferma Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, su Facebook, secondo quanto si legge su Ukrainska Pravda.

Ore 11.42 - Media, russi abbattono aereo SU-25 e 3 elicotteri

Il sistema aereo russo ha abbattuto un aereo SU-25 delle forze ucraine nella regione di Kharkov e ha distrutto tre elicotteri Mi-8 nella regione di Kharkiv. Lo riferiscono la Tass e anche la Bbc online sottolineando però di non essere in grado di verificare l'attendibilità delle informazioni.

Ore 10.10 – Kiev, “uccisi 21.600 soldati russi da inizio invasione”

Il ministero della Difesa ucraino afferma che le sue forze armate hanno finora ucciso 21.600 soldati russi, di cui 400 nelle ultime 24 ore. In un bilancio quotidiano diffuso via Twitter, si dice che dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio, sono stati distrutti 854 carri armati nemici e 2.205 mezzi blindati, 403 pezzi d'artiglieria, 143 unità lanciarazzi multiple, 117 aerei e 154 elicotteri, 182 droni, 76 autocisterne, 1.543 mezzi militari e 8 imbarcazioni, oltre a diversi sistemi lanciamissili e 27 macchine movimento terra militari.

Ore 9 – Zelensky, “Ucraina solo l’inizio, Mosca vuole altri Paesi”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso notturno ha affermato che l'invasione dell'Ucraina "è solo l'inizio" e che Mosca ha "progetti di conquistare altri Paesi". "Tutti i Paesi che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte, devono combattere al nostro fianco, devono aiutarci perché noi siamo in prima linea. E dopo, a chi toccherà?", ha dichiarato Zelensky.

Ore 8.42 – Kiev, 7 giorni per chiudere colloqui con i Paesi garanti

Le consultazioni con i Paesi potenzialmente garanti della sicurezza dell'Ucraina potrebbero essere chiuse entro una settimana. Lo ha detto il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, come riferisce Ukrinform. Secondo quanto riporta il sito di informazione Ukrainska Pravda, che a sua volta cita il media ucraino Suspilne, Podolyak avrebbe detto: "A livello di consiglieri politici, sono in corso consultazioni con i Paesi che hanno accettato di discutere le garanzie che possono assumere. Naturalmente, ci saranno diverse garanzie".

