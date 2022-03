Quattordicesimo giorno di guerra in Ucraina.

Mentre sono ormai oltre due milioni i profughi e gli sfollati dal Paese invaso dalla Russia (160 hanno trovato rifugio in Sardegna) e mentre le truppe di Mosca continuano a colpire gli obiettivi prefissati da quella che Vladimir Putin continua a definire “operazione militare speciale”, il presidente ucraino Zelensky lascia aperti spiragli per un nuovo negoziato, dicendosi “disposto a trattare” sul futuro della Crimea e del Donbass.

Dagli Usa, intanto, dopo l’annuncio dello stop alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia, arriva il no alla proposta della Polonia di consegnare all'esercito americano stanziato in

Germania alcuni jet Mig-29 per poi girarli all'Ucraina. Per il portavoce del Pentagono John Kirby l’opzione sarebbe infatti “non attuabile”, anche e soprattutto in considerazione della possibile risposta del Cremlino, che più volte ha avvisato che non solo una “no fly zone” sull’Ucraina, ma anche la fornitura di caccia a Kiev da parte di Paesi Nato sarebbe da considerare un “atto di guerra”.

In questo scenario, la Russia continua a subire i contraccolpi economici e finanziari delle sanzioni imposte a livello internazionale. Le grandi multinazionali continuano ad abbandonare il Paese (in queste ore è arrivato anche l’annuncio di McDonald’s e Coca-Cola), mentre l’agenzia Fitch ha declassato il rating della Federazione Russa da `Bï a `Cï a causa degli effetti sanzionatori per l'invasione, sottolineando in una nota il rischio per la Federazione russa "di un imminente default" del debito.

***

Sirene antiaereo a Kiev

Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

***

Torture a Zaporizhzhia

“Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici". Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko.

***

I leader di Arabia ed Emirati non parlano con Biden

Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall' accordo sul nucleare iraniano.

