Vadim Shishimarin, 21 anni, è stato giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra ed è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un civile disarmato pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. Il tribunale di Kiev, spiegano i media ucraini, ha trovato prove contro Shishimarin e ha concluso che l'omicidio era premeditato. La corte ha respinto le argomentazioni della difesa secondo cui il soldato avrebbe eseguito l'ordine perché era stato impartito da un altro militare. Shishimarin, a quanto si apprende, farà appello.

Intanto secondo l'intelligence britannica il bilancio delle vittime tra le truppe russe in Ucraina nei primi tre mesi dell'invasione del Paese è simile a quello registrato dall'allora Unione Sovietica durante i suoi nove anni di guerra in Afghanistan. Londra non fa una stima dei soldati morti ma evidenza che "l'elevato tasso di vittime" è dovuto a una serie di fattori, tra cui una copertura aerea limitata, una mancanza di flessibilità e un approccio di comando che rafforza i fallimenti e induce a ripetere gli errori. E le perdite, sottolinea, continuano ad aumentare nell'offensiva del Donbass. Questo continuo aumento dei morti tra le file dell'esercito, conclude l'intelligence, potrebbe portare ad una crescente insoddisfazione da parte della popolazione russa.

Quanto alla sorte dei militari che si sono arresi all’Azovstal di Mariupol "non possiamo discutere la possibilità di scambio" dell'oligarca filorusso Medvedchuk, che "non è un militare, con coloro che hanno lasciato l'Azovstal", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax. Per il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk Pushilin tutti i prigionieri dell'Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati da un tribunale.

Secondo il presidente americano Joe Biden la Russia deve pagare "un prezzo di lungo termine" per aver aggredito l'Ucraina con un'azione che ha lo scopo di "distruggere l'identità dell'Ucraina". Lo ha detto parlando in conferenza stampa a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida dopo il loro summit: "E' il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza", ha aggiunto.

Intanto, l’intelligence ucraina rivela il tentativo di attentato contro Vladimir Putin, due mesi fa. Tentativo, però, fallito.

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

“Putin scampato a un attentato”

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riportano diversi media ucraini tra cui l'Ukrainska Pravda. "C'è stato un tentativo non molto tempo fa. Si tratta di un'informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito. Ma è successo davvero circa 2 mesi fa", ha detto Budanov.

***

Onu, si dimette consigliere russo: “Mi vergogno”

Un consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev, si è dimesso dal suo incarico per denunciare l'invasione dell'Ucraina. Lo afferma l'ong UN Watch, che ha pubblicato la lettera di congedo del diplomatico. "Non mi sono mai vergognato così tanto del mio

Paese", si legge nel testo, che descrive la guerra di Mosca come "il crimine più grave contro il popolo russo", commesso da parte di un gruppo dirigente "che vuole solo una cosa, cioè restare al potere per sempre".

****

Kiev: “4.600 civili uccisi da inizio guerra, 232 i bambini”

"La Russia ha ucciso almeno 4.600 civili in Ucraina dal 24 febbraio, inclusi 232 bambini". Lo riferisce la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, citata dal Kyiv Independent, sottolineando che il bilancio non tiene conto dei dati dei territori occupati dai russi.

***

Zelensky: "Ritrovati 87 cadaveri sotto le macerie sulla Desna”

"Oggi abbiamo terminato i lavori sulla Desna. Purtroppo le statistiche sono le seguenti: oggi sotto le macerie abbiamo trovato 87 cadaveri. Senza queste persone sarà il futuro dell'Ucraina". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il World Economic Forum. Una settimana fa ci fu un attacco aereo contro il villaggio di Desna, nella regione di Chernihiv, vicino al quale si trova il centro di addestramento delle Forze armate ucraine.

***

Ergastolo al soldato russo accusato di crimini di guerra

Vadim Shishimarin, 21 anni, è stato giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra ed è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un civile disarmato pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. Lo annuncia la Bbc.

***

Filorussi: “Processeremo tutti i prigionieri dell'Azovstal”

Tutti i prigionieri dell'Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati lì da un tribunale. Lo annuncia il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk Pushilin, come riporta Interfax.

***

Zelensky: “100 ucraini uccisi ogni giorno sul fronte est”

Da un minimo di 50 a un massimo di 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra contro la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. I combattimenti più pesanti, sottolinea il giornale, si concentrano adesso intorno alle città di Severodonetsk e Lysychansk, nel Lugansk (est), una delle due regioni del Donbass.

***

Kiev, 29.200 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Sono almeno 29.200 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione tre mesi fa: lo rende noto l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che dopo 88 giorni di conflitto si registrano anche 204 caccia, 170 elicotteri e 476 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.293 carri armati russi, 604 pezzi di artiglieria, 3.166 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 110 missili da crociera, 201 lanciamissili, 13 navi, 2.206 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante, 93 unità di difesa antiaerea e 43 unità di equipaggiamenti speciali.

***

Finora 150 corpi trovati sotto le macerie a Kharkiv

Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio di emergenza statale ucraino sotto le macerie nella città di Kharkiv (est) dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto il vice capo del servizio, Anatolii Torianyk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Finora, ha aggiunto Torianyk, 98 persone sono state tratte in salvo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata