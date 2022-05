Il presidente del Consiglio Mario Draghi vola negli Usa per incontrare il presidente americano Joe Biden.

Molti i temi al centro del faccia a faccia, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Secondo quanto filtra da Washington e Palazzo Chigi, i due leader “parleranno di come continuare a imporre sanzioni a Putin e alla Russia e di come continuare ad aiutare gli ucraini".

Sul piatto anche il rafforzamento della Nato: gli Usa da tempo chiedono ai Paesi Ue, Italia compresa, maggiori uomini e dotazioni e l’incontro con il premier sarà occasione per rinnovare le richieste.

Ma per Draghi sarà anche un colloquio utile per cercare l’intercessione del numero uno della Casa Bianca per accedere a nuovi canali di approvvigionamento di gas e petrolio per l’Italia e anche l’occasione per portare ribadire quanto già anticipato nel corso dell’ultimo G7, ovvero "l’importanza di uno stretto coordinamento per sostenere l'Ucraina e perseguire la pace promuovendo un immediato cessate il fuoco e negoziati credibili".

Sul fronte dei combattimenti, le autorità ucraine hanno reso noto che i russi hanno messo in atto un attacco missilistico sulla città di Odessa. Dal centro della città si sono sentite tre forti esplosioni e ci sarebbero alcuni feriti e almeno 5 edifici distrutti.

In queste ore il leader di Kiev Volodymyr Zelensky ha annunciato che “un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l'Unione europea”.

"L'Ucraina – ha scritto su Telegram – ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell'Unione Europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma abbiamo fatto tutto in poche settimane”.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 8.18 – A Odessa utilizzati i nuovi missili Kinzhal

Tre missili Kinzhal - i nuovi missili ipersonici della Russia - sono stati sparati ieri sera da un aereo su un hotel nella zona di Odessa, colpito anche un centro commerciale con altri sette missili. Lo ha reso noto Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa citato dalla Cnn.

***

Ore 7.55 – I russi assaltano l'acciaieria di Mariupol

Le forze russe stanno conducendo "operazioni di assalto" all'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo ha detto il Ministero della difesa di Kiev, secondo quanto riporta la Bbc . Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha detto che l'esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all'interno.

***

Ore 7.30 – Distrutto un monastero

Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform sul suo canale Telegram. L'Eremo, appartenente al Patriarcato di Mosca, sorge sulla sponda destra del fiume

Severskij Donec, affluente del Don, e le prime notizie sulla sua esistenza risalgono al 1526, descritto come "sentinella contro i tatari di Crimea". Nel 1637 fu costruita la Cattedrale della

Santa Dormizione nella parte superiore del monte fatto di labirinti e passaggi. Durante il conflitto ha offerto rifugio ai civili, venendo già danneggiata da un attacco aereo lo scorso12 marzo col

ferimento di molti dei rifugiati.

Ore 7 – Notte di esplosioni a Odessa

Le autorità ucraine hanno reso noto che c'è stato un attacco missilistico in serata su Odessa. Lo

riporta la Bbc precisando che dal centro della città si sono sentite tre forti esplosioni. La prima è stata abbastanza forte da scuotere i finestrini e far scattare gli allarmi delle auto vicine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata