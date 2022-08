Un fuoco d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di Donetsk, nel Donbass, uccidendo almeno 8 persone, ferendone altre 4, tra cui tre bambini. Lo rende noto il governatore dell'oblast, citato dal Kiev Independent.

La strage è avvenuta nella città di Toretsk: "C'era una folla di persone in quel momento", ha scritto su Telegram il governatore dell'oblast ucraina di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, chiedendo alla popolazione di andare via: "Faccio appello ai residenti della regione: non diventate bersaglio dei russi!”.

Intanto la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe, la più grande d'Europa, è "completamente fuori controllo”. Lo afferma il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi.

"C'è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare", ha sottolineato Grossi aggiungendo che "la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato in un modo o nell'altro e non possiamo permettere che questo continui".

Mentre il Senato americano ha ratificato l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato, sono pronte a partire le prossime navi con grano ucraino: “Se la Russia manterrà gli impegni assunti nell'ambito dell'iniziativa sui cereali mediata dalle Nazioni Unite, il grano raggiungerà i clienti stranieri e contribuirà a contenere i prezzi dei prodotti alimentari e a scongiurare la fame. L'Ucraina rimane impegnata a combattere l'insicurezza alimentare globale", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.45 – Kiev: “Amnesty alimenta la propaganda, i criminali sono russi”

"È una vergogna che un'organizzazione come Amnesty International stia partecipando a questa campagna di disinformazione e propaganda". Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le accuse alle autorità di Kiev di aver messo in pericolo la popolazione piazzando basi nei centri abitati. "L'Ucraina rispetta le leggi di guerra e il diritto umanitario internazionale. La priorità assoluta per le forze armate è preservare la vita e la salute di ogni cittadino". Al contrario, "vediamo regolarmente l'esercito russo che bombarda aree residenziali, uccidendo deliberatamente civili e bambini".

Ore 15 – Stoltenberg: “Russia non deve vincere questa guerra”

"La guerra in Ucraina è la più pericolosa dai tempi della Seconda guerra mondiale, alla Russia non deve essere permesso di vincere": lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, citato dal giornale Kiev Independent, durante un discorso in un campo giovanile ad Utoya, isola della Norvegia. Stoltenberg ha sottolineato che la Nato e i suoi membri hanno due compiti: supportare l'Ucraina nella propria battaglia contro l'invasione russa ed evitare che il conflitto si tramuti in una guerra tra il Cremlino e la Nato. "Se la Russia vince questa guerra, avrà la conferma che la violenza funziona. Quindi gli altri Paesi confinanti potrebbero essere i prossimi," ha aggiunto.

Ore 14.35 – Blinken ringrazia Cavusoglu per gli sforzi sul grano

Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e lo ha ringraziato per gli sforzi diplomatici che hanno portato il primo carico di grano ucraino a lasciare il Mar Nero dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota.

Ore 13.45 – Bombardata una fermata del bus in Donetsk, almeno 8 morti

In Ucraina un colpo d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di Donetsk, nel Donbass, uccidendo almeno 8 persone, ferendone altre 4, tra cui tre bambini. Lo rende noto il governatore dell'oblast, citato dal Kiev Independent.

Ore 12.55 – Unicef, "66% bimbi sfollati interni o all'estero”

Circa due terzi dei bambini ucraini sono sfollati all'interno del Paese o nei Paesi vicini, con il numero più alto in Polonia. La guerra e la distruzione operata sul sistema scolastico stanno avendo un impatto drammatico sulle vite e il futuro di 5,7 milioni di bambini ucraini in età scolare. Per circa 2,2 milioni di bambini ucraini che hanno trovato rifugio nei Paesi vicini, ogni opportunità di continuare la propria istruzione è fondamentale. Lo scrive l'Unicef, che riferisce della visita della sua Goodwill Ambassador, Priyanka Chopra Jonas, in Polonia, dove ha visitato uno spazio "Blue Dot" al Centro di Accoglienza per Rifugiati a Varsavia e ha incontrato madri e bambini dell'Ucraina che adesso vivono al centro, il più grande della Polonia. "Tutti i bambini che ho incontrato desiderano tornare a casa," ha dichiarato l'attrice.

Ore 11.15 – Guterres: “Immorale il profitto extra di compagnie energetiche”

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha affermato che è "immorale" che le compagnie petrolifere e del gas traggano profitto dalla crisi energetica iniziata con l'invasione russa in Ucraina, chiedendo una loro speciale tassazione. Lo rende noto la Bbc. Le dichiarazioni di Guterres, che ha parlato in occasione del Global Crisis Response Group - istituito per rispondere alla crisi innescata dalla guerra in Ucraina - arrivano mentre le aziende del settore energetico registrano entrate record per l'aumento dei prezzi, a danno soprattutto delle famiglie meno abbienti.

Ore 10.15 – Zelensky: “Cerco colloqui diretti con Xi Jinping”

Il presidente Volodymyr Zelensky cerca "colloqui diretti" con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. È lo stesso Zelensky ad affermarlo in un'intervista al South China Morning Post, precisando di voler esortare Pechino a usare il suo potere economico e politico per spingere Mosca a conformarsi alle norme internazionali. "È uno Stato molto potente. È un'economia potente. Quindi può influenzare politicamente ed economicamente la Russia". La Cina è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, ha detto Zelensky nell'intervista di 40 minuti su Zoom.

Ore 8.55 – Berlusconi: “I miei rapporti con Putin in un contesto diverso”

"I miei rapporti personali con Putin erano in un contesto assolutamente diverso e, tra l'altro, hanno portato alla firma del trattato di Pratica di Mare, che ha messo fine a cinquant'anni di Guerra Fredda. Ho già detto che, con quello che è successo in Ucraina, sono assolutamente addolorato e deluso". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ai microfoni di Rtl 102.5, sui suoi rapporti con Putin.

Ore 7.40 – Kiev: “La Russia ha commesso 26.500 crimini di guerra”

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la Russia ha commesso 26.465 crimini di guerra nel Paese: lo ha reso noto oggi su Telegram l'Ufficio del Procuratore Generale, secondo quanto riporta Ukrinform. Inoltre, in questo periodo sono stati registrati 12.482 crimini contro la sicurezza nazionale, tra cui 8.630 violazioni dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità dell'Ucraina e 1.512 episodi di alto tradimento. Sempre dall'inizio della guerra, l'Ufficio del Procuratore ha aperto 1.451 procedimenti penali per crimini contro i bambini.

