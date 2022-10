Joe Biden e Vladimir Putin faccia a faccia per affrontare la questione ucraina e per trattare sul rilascio dei cittadini statunitensi detenuti in Russia? "Dipende".

Lo ha detto lo stesso presidente americano, rispondendo a una domanda su un suo possibile incontro col leader di Mosca al G20 in Indonesia.

"Non ho intenzione di incontrare Putin – ha precisato il numero uno di Washington - ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse 'voglio parlare del rilascio di Griner', allora lo vedrei. Dipenderà da cosa vuole discutere", afferma Biden riferendosi a Brittney Griner, l'americana carcerata in Russia.

Biden ha anche parlato del rischio di una ulteriore escalation nel conflitto tra Mosca e Kiev e del pericolo che l’esercito russo utilizzi armi nucleari. "Non penso che Vladimir Putin le userà”, ha affermato il presidente Usa, in un’intervita alla Cnn. "Se lo facesse – ha aggiunto – il risultato sarebbe terribile”.

Nell’intervista alla Cnn il leader americano è anche tornato a condannare gli “atti brutali” commessi dalle truppe di Mosca nel corso dell’invasione (nel Donetsk in queste ore sono stati esumati decine di corpi, compresi quelli di bimbi, con segni di violenza e trovata una prigione-camera di tortura).

“Putin ha commesso crimini di guerra”, ha affermato Biden.

Le notizie di ora in ora:

Missili russi contro infrastrutture energetiche

Circa il 30% delle infrastrutture energetiche in Ucraina è stato colpito da missili russi da lunedì. Lo ha dichiarato oggi alla Cnn il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko, precisando che è la "prima volta dall'inizio della guerra" che la Russia ha "mirato" alle infrastrutture energetiche.

Secondo il ministro uno dei motivi è legato alle esportazioni di elettricità ucraine in Europa che dunque "aiutano i paesi europei a risparmiare sul gas e sul carbone russi", aggiungendo che l'Ucraina sta cercando di "ricollegarsi rapidamente da altre fonti".

