Si apre il 1 71esimo giorno di guerra in Ucraina, con la notizia delle forze russe che hanno ucciso cinque civili e ne hanno feriti altri 35 nel corso di bombardamenti nella regione di Donetsk, a est del Paese.

Le forze ucraine hanno nel frattempo respinto un'offensiva russa verso Zaporizhzhia e Novopavlivka: lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. "Nelle direzioni di Novopavlivka e Zaporizhzhia, il nemico ha usato cannoni, artiglieria e carri armati per bombardare le posizioni ucraine" in diverse aree - tra cui quelle di Volodymyrivka, Pavlivka e Prechystivka - ed ha "lanciato un attacco aereo sull'area di Novosilka", si legge nel rapporto.

E mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato la nomina del sudanese Amir Mahmoud Abdulla a coordinatore delle Nazioni Unite per l'iniziativa sul grano del Mar Nero, il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha lanciato un appello ai Paesi partecipanti al Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (noto come “formato di Ramstein”) per inviare in Ucraina esperti al fine di punire i criminali di guerra russi. Proprio nella notte il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria nell’Est dell’Ucraina, sotto occupazione russa. “Mosca ha il dovere di rispettare i prigionieri di guerra”, ha specificato.

La giornata di ora in ora:

Ore 10 – Gb: “Messi fuori uso da ucraini 2 ponti per il rifornimento russo”

I due principali ponti sul fiume Dnipro, utilizzati dai russi per rifornire le loro truppe che occupano la regione di Kherson, "sono ora probabilmente fuori uso" a causa dei bombardamenti ucraini, che sarebbero così riusciti a interrompere le principali vie di collegamento tra le truppe occupanti nel sud dell'Ucraina. Lo ha affermato l'intelligence militare britannica nel suo bollettino quotidiano.

Ore 8.40 – Kiev, 43.400 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Circa 43.400 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 233 caccia, 193 elicotteri e 779 droni abbattuti. Lo riporta il Kyiv Independent. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.856 carri armati russi, 978 sistemi di artiglieria, 4.115 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 15 navi.

