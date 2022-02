Lo squalo che ha attaccato e ucciso un 35enne britannico in Australia potrebbe averlo scambiato per una foca a causa della muta che l’uomo indossava.

Simon Nellis, questo il nome della vittima, stava nuotando nelle acque davanti a Buchan Point, vicino a Sydney, e si stava allenando per una gara di beneficenza quando l’animale lungo quattro metri e mezzo lo ha assalito uccidendolo. Secondo un esperto, Lawrence Chlebeck, lo squalo probabilmente ha scambiato la vittima per una foca. “I grandi squali bianchi sono grandi predatori che consumano molta energia, dunque hanno bisogno di molto cibo calorico e il grasso di foca è perfetto”. Nellis ha urlato con tutte le sue forze per chiedere aiuto, lo hanno sentito molte persone dalla spiaggia prima che venisse trasportato al largo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata