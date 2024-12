Donald Trump ha lasciato intendere oggi che potrebbe incontrare Vladimir Putin agli inizi della sua presidenza.

Parlando all'evento Turning Point Usa a Phoenix, in Arizona, il tycoon ha ribadito di voler porre fine «rapidamente» alla guerra in Ucraina e poi ha detto: «Una delle cose che voglio fare rapidamente è incontrare il presidente Putin e anche lui è d'accordo».

Intanto il presidente russo promette vendetta dopo un raid di droni ucraini che ha preso di mira la città russa di Kazan, a mille chilometri dal confine, e punta sul gas per mantenere un'influenza sull'Europa ricevendo al Cremlino il premier slovacco Robert Fico, preoccupato dallo stop di Kiev al transito del gas russo sul territorio ucraino. «Non prolungheremo» l'accordo di transito verso l'Europa, «non daremo la possibilità a Mosca di guadagnare altri miliardi sul nostro sangue e sulla pelle degli ucraini», aveva annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo del 19 dicembre. La conferma è poi arrivata anche da Putin, il giorno dopo nella conferenza stampa di fine anno: il contratto quinquennale scadrà il 31 dicembre e non verrà rinnovato. Una decisione che non è piaciuta a Ungheria e Slovacchia, che dipendono fortemente dal gas russo.

Fico è poi sulla stessa linea di Viktor Orban, che imputa a Kiev il mancato raggiungimento di un'intesa per i colloqui di pace, e ha interrotto gli aiuti all'Ucraina dall'inizio del nuovo mandato da premier, un anno fa. Da ultimo ha anche accettato l'invito di Putin alle cerimonie di maggio a Mosca per gli 80 anni della vittoria sul nazismo.

