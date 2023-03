Un Trump in versione futuristica, che promette nuove città moderne costruite da zero, auto volanti e baby bonus.

Sono alcune delle iniziative proposte dalla’ex Presidente in un video diffuso per la sua campagna in vista delle elezioni del 2024. L’obiettivo è un cambio radicale del tenore di vita americano.

Sembra un episodio dei cartoni animati anni '60 “The Jetsons”, dove una famiglia immaginaria volava intorno a Orbit City: invece è lo scenario visionario tratteggiato dal tycoon, che propone un concorso pubblico per progettare e realizzare 10 nuove “Freedom City” su terreno federale e ulteriori investimenti per sviluppare veicoli a decollo e atterraggio verticale.

Non solo: Trump propone anche la creazione di “alveari dell’industria” innescati dal taglio delle importazioni dalla Cina e un aumento della popolazione alimentato da "bonus per bambini" per incoraggiare gli aspiranti genitori a procreare.

Il tutto, spiega il suo team, fa parte di una più ampia campagna di abbellimento a livello nazionale intesa a ispirare visioni lungimiranti del futuro dell'America. «Le generazioni passate di americani - afferma Trump nel video - hanno perseguito grandi sogni e progetti audaci che una volta sembravano assolutamente impossibili. Attraversarono un continente instabile e costruirono nuove città nella frontiera selvaggia. Hanno trasformato la vita americana con un magnifico sistema autostradale interstatale. E hanno lanciato una vasta rete di satelliti in orbita intorno alla terra. Ma oggi il nostro Paese ha perso la sua audacia. Sotto la mia guida, la riavremo in grande stile».

