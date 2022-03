Nessuna traccia di violenza sul corpo di Gabriella Mura, la 42enne sassarese trovata morta nel suo appartamento a Bruxelles. L’esito dell’autopsia chiarisce ogni dubbio sulle cause del decesso della donna. I risultati dell’esame autoptico effettuato sul suo corpo rivelano che la 42enne è morta per un malore.

Da diversi giorni i familiari e gli amici avevano tentato invano di contattarla, ma ai messaggi e alle telefonate ricevute non aveva dato nessuna risposta. Poi l’allarme all’ambasciata italiana in Belgio e l’invio di forze di polizia che, dopo aver bussato alla sua abitazione senza esito, avevano sfondato la porta e rinvenuto la donna riversa per terra priva di vita.

Gabriella Mura, nipote del famoso artista sassarese Elio Pulli, probabilmente, era morta da giorni.

A Bruxelles si era trasferita da circa dieci anni, aveva trovato occupazione in una piattaforma di commercio online.

I familiari stanno raggiungendo la capitale del Belgio per capire che cosa sia realmente successo e per riportare la salma a Sassari dove verranno celebrati i funerali.

