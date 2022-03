Da tempo non rispondeva alle telefonate, e i parenti erano convinti che la donna fosse impegnata nella sua attività a Bruxelles. Gabriella Mura, 42enne originaria di Sassari, nipote del noto artista sassarese Elio Pulli, è stata rinvenuta morta nella sua abitazione nella capitale del Belgio dove risiedeva da qualche tempo.

La famiglia preoccupata ha allertato il consolato italiano a Bruxelles, dopo che da giorni non dava notizie di sé. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, raggiungendo la casa della donna. Hanno bussato diverse volte senza avere risposta, poi hanno sfondato la porta e l’hanno trovata riversa a terra priva di vita. Ancora non si conoscono le cause della morte ma la 42enne potrebbe essere deceduta da qualche giorno prima del ritrovamento. Pertanto il medico legale della capitale ha disposto l’autopsia che potrebbe essere eseguita nei prossimi giorni.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini e capire che cosa è realmente accaduto.

