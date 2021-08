Troppe polemiche per il mega party in piena ondata Covid. E l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dovuto rinunciare a far festa grande per i suoi sessant’anni sull'isola di Martha's Vineyard, in Massachusetts, prevista per il fine settimana nella proprietà con vista sull’oceano che gli Obama hanno acquistato sull'isola dei vip nel 2019.

Settecento le persone ammesse tra invitati e personale di servizio, con la presenza di diverse celebrity tra cui Oprah Winfrey, Steven Spielberg, George Clooney e intrattenimento musicale dei Pearl Jam. Tutti avrebbero dovuto presentare certificato di avvenuta vaccinazione o di negatività al Covid. Ma l’obbligo di pass non è bastato ad attirare su Obama tante critiche.

Sono settimane che le autorità sanitarie sconsigliano grandi assembramenti tenendo conto dell'impennata del numero dei casi di coronavirus legati soprattutto alla variante Delta. Alcuni governi locali hanno raccomandato o reintrodotto obbligatoriamente l'uso della mascherina al chiuso anche per i vaccinati. E proprio il Massachusetts è lo Stato che sta registrando un boom di contagi tra i vaccinati.

Alla fine, dunque, l’ex leader dei democratici ha dovuto virare su una classica festicciola con i familiari e gli amici più stretti.

