Come i vecchi assalti alla diligenza. Dei veri e propri predoni che salgono sui treni merci e arraffano migliaia di pacchi: spesso li aprono direttamente all’esterno del convoglio.

Un saccheggio sistematico che avviene nella zona di Los Angeles: i ladri rubano pacchi di Amazon, Ups e FedEx. In un filmato del giornalista della Cbs Johns Schreiber si vede la zona con migliaia di pacchi vuoti lungo i binari.

Un fenomeno dilagante che ha spinto Union Pacific, una delle maggiori aziende ferroviarie americane, e scrivere alle autorità paventando la possibilità di non operare più nella contea di Los Angeles.

Si parla di una media di 90 container svuotati ogni giorno, con danni che ammontano a 5 milioni di dollari e ripetute aggressioni al personale, anche con l’uso di armi.

Union Pacific ha descritto un aumento del 160% di furti nell’area e imputa la responsabilità alle recenti modifiche alle leggi sui reati minori, che sono state allentate favorendo un aumento dei crimini. Per questo chiede misure più severe, in quanto gli arrestati – UP ha la sua polizia che, in partnership con quella di Los Angeles, ha messo in manette un centinaio di saccheggiatori – spesso se la cavano con pene molto lievi.

