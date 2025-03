Tregua in Ucraina? Mosca mette i paletti: «La Crimea e le regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk sono regioni della Federazione russa, come è scritto nella nostra Costituzione, e questo è un dato di fatto».

A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ribadendo così alcune delle condizioni poste da Putin per avviare un processo di pace.

Peskov non ha voluto commentare la notizia della Reuters secondo cui la Russia ha consegnato agli Usa una lista di richieste per chiudere la guerra, tra le quali anche il riconoscimento della Crimea e delle 4 regioni ucraine occupate.

Tra le condizioni poste dal Cremlino ci sarebbero anche la mancata adesione di Kiev alla Nato e un accordo di non dispiegamento di truppe straniere in Ucraina fino al riconoscimento della Crimea e delle 4 regioni sopra citate come appartenenti alla Russia.

(Unioneonline/L)

