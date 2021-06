Una donna di 28 anni è stata arrestata a Los Angeles, in California, dopo che i suoi tre figli, tutti minori di tre anni, sono stati trovati morti nella loro cameretta.

Le forze dell'ordine sono state chiamate nell'abitazione intorno alle 12.45 di ieri, ma nonostante l'intervento dei paramedici i piccoli - due maschi e una femmina - sono stati dichiarati morti sul posto.

Le cause del decesso devono ancora essere accertate, ma secondo la polizia non c'erano segni evidenti di trauma.

Quando sono intervenute le forze dell'ordine la madre si trovava in casa con un altro membro della famiglia, che ha chiamato il pronto intervento dicendo che i bambini non respiravano.

La donna, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stata fermata per essere interrogata.

"Era una buona madre, sembrava che stesse bene... non so cosa sia successo, cosa le sia passato per la mente", ha detto ai media locali lo zio dei bambini Arturo Cerezo, che non riesce a capacitarsi sul fatto che la donna possa essere in qualche modo implicata nella tragedia.

