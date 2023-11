Hanno pagato oltre 100mila euro a testa per partecipare a una crociera che avrebbe dovuto durare 3 anni. Un viaggio da sogno, con partenza da Istanbul, per poi solcare i mari di tutto il globo e toccare in totale 140 Paesi e 382 porti di altrettante città, compresa Cagliari.

A bordo – secondo i programmi – avrebbero avuto a disposizione tutto: ristoranti, piscine, spa, luoghi di svago e socializzazione, persino ambulatori medici.

Ma il sogno – riferisce la Cnn – è ufficialmente sfumato: il viaggio inaugurale di “Life at Sea Cruises” è infatti finito prima ancora di cominciare.

Dopo settimane di silenzio, la compagnia ha ammesso di non avere una nave per mancanza di fondi e ha quindi annullato la partenza, promettendo di rimborsare coloro che si erano iscritti.

La crociera originariamente doveva partire. come detto, da Istanbul, in Turchia, l'1 novembre, poi è stata posticipata all'11 novembre da Amsterdam, e poi ancora al 30 novembre.

Ma a meno di due settimane prima della terza data di partenza, i passeggeri sono stati informati che il viaggio era stato cancellato.

Ma non è l’unico smacco per gli aspiranti globetrotters dei mari.

Alcuni dei passeggeri che hanno prenotato le 111 cabine vendute si trovano ancora a Istanbul, essendo arrivati lì prima della data di partenza originaria. Altri dicono di non avere un posto dove tornare, avendo venduto o affittato le loro case in previsione del viaggio intorno al mondo.

Non solo: chi ha prenotato e sborsato l’esorbitante cifra per assicurarsi il lungo giro del mondo dovrà anche aspettare diversi mesi per riavere i propri soldi, visto che la compagnia ha spiegato che effettuerà i rimborsi suddivisi in rate mensili.

Life at Sea Cruises aveva pianificato di acquistare l'AIDAaura, una nave ritirata quest'estate da Aida Cruises, una filiale tedesca di Carnival Corp, ma l'operazione non è andata a buon fine.

Oltre a Cagliari, la brochure di Life at Sea Cruises segnalava anche altre città italiane da toccare durante il suo lunghissimo viaggio, come Genova, Napoli e Palermo.

© Riproduzione riservata