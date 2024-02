Dopo tre settimane di mobilitazioni non si fermano le proteste degli agricoltori in Spagna, che alle prime ore del mattino hanno bloccato con colonne di trattori la principale via di collegamento con la Francia, l'autostrada AP 7, all'altezza di Pontos (Girona), informa il Servizio catalano di Traffico (Sct).

Rallentamenti e blocchi stradali si registrano anche sulla N II, all'altezza delle località di Vilamalia al Far d'Empordà, Viladesens e Orriols, tutte vicine alla frontiera francese e sulle principali arterie di transito dei tir merci dalla penisola verso il centro Europa.

Le proteste odierne degli agricoltori, che vanno avanti nonostante la riunione chiave di ieri dei ministri di Agricoltura della Ue ieri a Bruxelles, sono organizzate dalla Uniò de Pagesos, la principale organizzazione agraria in Catalogna, che ha indetto tre giorni di mobilitazione nella regione. E dalle principali organizzazioni del settore a livello nazionale (Asaja, Coag e Upa), che hanno convocato le "tractoradas”, i cortei di trattori in altre regioni iberiche.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata