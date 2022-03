È di un morto e almeno 9 feriti il bilancio, purtroppo provvisorio, di una tragica sparatoria andata in scena fuori da un salone automobilistico in Arkansas. L'incidente, come riporta la CNN, è avvenuto a Dumas, a circa 30 km dalla capitale dello stato Little Rock.

Al momento le condizioni dei feriti non sono note, né si parla di possibili sospetti o del movente di quanto accaduto.

Tra le vittime, purtroppo, ci sarebbero anche dei minorenni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata