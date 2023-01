Tragica sparatoria nel parcheggio di un centro commerciale a Indianapolis, negli Stati Uniti. Il bilancio è di un morto e di un ferito.

L'uomo ferito è in condizioni stabili e una terza persona è in stato di fermo. Secondo la polizia, prima della sparatoria c'è stata una lite.

«Sulla base delle informazioni in nostro possesso – spiega il capo della polizia locale – non abbiamo assolutamente motivo di credere che ci sia un’ulteriore minaccia in corso e riteniamo di avere in custodia tutti i soggetti coinvolti nell'incidente».

I fatti risalgono alla serata di ieri, le 20 ora locale. La sparatoria è avvenuta al centro commerciale Castleton Square.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata