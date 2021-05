Aumentano i contagi in Giappone e si abbassa sempre più l’età media dei nuovi positivi.

Lo rivela una ricerca del governo, evidenziando come la percentuale di trentenni, che si attestava sotto il 50% tra gennaio e marzo, è arrivata a sfiorare il 60% nella settimana tra il 13 e il 19 aprile, rimanendo su quei livelli anche a maggio.

Delle 969 positività segnalate nella capitale mercoledì, ad esempio, le persone con meno di 30 anni ammontavano a 568: ben il 59%. "Le infezioni di Covid tra la popolazione più giovane crescono perché quest'ultime sono decisamente più attive nella vita sociale" ha detto la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike.

In base alle analisi dell'operatore mobile Ntt Docomo, il numero degli spostamenti delle persone nel primo stato di emergenza, in aprile e maggio del 2020, era diminuito del 44%, ed appena del

23% durante l'attuale provvedimento che scadrà alla fine del mese.

Il periodo di festività della Golden Week a inizio maggio ha evidenziato quasi il doppio degli spostamenti, compresi i viaggi tra diverse prefetture.

E il sindacato nazionale dei medici giapponesi chiede al governo di cancellare le Olimpiadi, già rinviate lo scorso anno.

Alcuni membri dell'associazione si sono recati al ministero della Salute nipponico per consegnare una lettera indirizzata al premier Yoshihide Suga. Secondo quanto sostengono i membri, i Giochi con ogni probabilità aumenteranno il rischio di infezioni di Covid in Giappone con l'arrivo di migliaia di atleti, personale tecnico e rappresentanti dei media da ogni parte del mondo, nonostante il divieto di ingresso agli spettatori dall'estero.

Inoltre, sostengono i medici, l'evento potrebbe diventare un enorme focolaio per nuove varianti del virus nella capitale e, con gli attuali turni di lavoro del personale sanitario già altamente sopra la media, è "da irresponsabili poter pensare di andare avanti con l'organizzazione dei Giochi e chiedere un ulteriore sforzo agli operatori per svolgere del volontariato".

Separatamente, i governatori delle prefetture adiacenti la capitale, Chiba e Ibaraki, hanno ribadito di non intendere mettere a disposizione letti di ospedale per gli atleti che dovessero essere contagiati dal Covid durante la manifestazione sportiva. Nelle ultime 24 ore il governo metropolitano ha segnalato 1.010 positività portando il totale a Tokyo da inizio pandemia a 150.071. Una petizione online che si batte per la cancellazione dei Giochi, avviata a metà della scorsa settimana, ha raggiunto 340mila firme. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è prevista per il 23 luglio.

(Unioneonline/L)

