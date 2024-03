Non è ancora finito l’allarme in Texas per il peggior incendio nella storia dello Stato. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi giorni, secondo quanto scrivono i media americani.

Al momento il bilancio è di due vittime e migliaia di capi di bestiame uccisi. Il fuoco ha divorato terre e case.

Venerdì l'incendio era stato domato solo al 15% e il governatore Greg Abbott ha esortato i cittadini a rimanere vigili e a non «abbassare la guardia».

La regione più colpita è il Texas Panhandle, nel nord, non densamente popolata ma ricca di allevamenti. Secondo le prime valutazioni, sono state distrutte tra le 400 e le 500 strutture e tra quelli che sono stati uccisi o dovranno essere abbattuti si stima la perdita di 10.000 animali. Il Texas è il più grande produttore di bestiame degli Stati Uniti e oltre l'85% delle mandrie dello Stato si trova nel Panhandle.

