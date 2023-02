Arriva dalla Siria la storia di un doppio salvataggio che ha dell’incredibile.

Una donna è stata estratta due volte in una settimana dalle macerie della sua casa, crollata a seguito delle scosse di terremoto che hanno investito Jindayris, cittadina nella zona nord-occidentale del Paese. Come riporta The Guardian, la prima volta era ancora incinta (di sette mesi), la seconda era con il suo bambino, appena nato. La sua casa è crollata in parte durante il sisma del 6 febbraio e – tirata fuori dalle macerie – ha riportato solo lievi ferite. Poco dopo ha dato alla luce il suo bambino in un’ospedale del posto.

Tornata a casa, le ultime mura rimaste in piedi sono crollate del tutto tre giorni dopo. Immediati i soccorsi, il piccolo è stato ricoverato in condizioni critiche, affetto da grave disidratazione e ittero, mentre la madre ha riportato lesioni agli arti inferiori. Il piccolo miracolato sta rispondendo bene ai trattamenti.

«Lo stiamo solo nutrendo e stiamo intervenendo attraverso fleboclisi endovenose», ha detto il pediatra che lo ha in cura.

