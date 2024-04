«La piccola Nadia si è fatta annunciare con un terremoto». Scherza Gianni Attardi, ex consigliere comunale Pci di Nuoro. La nipotina, ieri alle 4 e 40, è nata dall’altra parte del mondo, a Taiwan, nel momento in cui la terra tremava per la scossa di magnitudo 7,4, la più forte registrata negli ultimi 25 anni nel paese asiatico e che ha creato danni e devastazione. Ma non per tutti. In casa Attardi, prima la grande paura per le notizie della scossa che coinvolgeva anche il figlio Nicola, che lavora nella capitale Taipei, poi la novella inattesa: la nipotina è nata proprio in quell’istante con almeno dieci giorni di anticipo.

La novella

Nadia, è una bellissima bimba di circa tre chili, nata nella clinica di Taipei, la capitale di Taiwan. A dare la notizia sui social è il nonno, Gianni Attardi, che da Nuoro racconta «Nicola questa notte ci ha mandato le foto del suo ufficio sottosopra, computer a terra libri, mobili. Tutto ribaltato – dice Gianni - ci diceva di non preoccuparci perché stava bene. Con mia moglie, Pina Chessa eravamo in ansia». Poi poco dopo è arrivata l’altra notizia inattesa, «ha spazzato via tutto - racconta Pina - è riuscita a cancellare tutto, anche Nicola all’inizio preoccupato era euforico». La moglie proprio ieri aveva una visita di controllo dal ginecologo: «la scossa deve aver smosso qualcosa – dice il nonno dall’altro parte del mondo – Nadia si è fatta annunciare da una scossa» aggiunge «è nata ad aprile, è Ariete»

Chiamata dal Sol levante

Il fuso orario non ha impedito la comunicazione tra la famiglia nuorese e il figlio Nicola Attardi, laureto in progettazione e grafica virtuale prima e in eco design poi, che nei 5 anni da emigrato in Irlanda, ha conosciuto la moglie Ryana Liu, taiwanese doc. Nel 2019 ha lasciato la Novartis, azienda dove lavorava, per trasferirsi nel paese della moglie, trovando occupazione nella Hann Link. «Si sono sposati e sono venuti in Sardegna a Natale – racconta il padre – Ryana vuole assolutamente tornare, è rimasta folgorata dal caminetto accesso, non lo aveva mai visto in una casa. Li aspettiamo per le Europee per conoscere mia nipote», una nuorese nata con il terremoto.

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata