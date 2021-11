Gli ospedali d’Olanda in tilt a causa del ricoveri di pazienti affetti da coronavirus.

La pressione sulle terapie intensive è ai massimi e per questo le autorità sanitarie dei Paesi Bassi hanno chiesto e ottenuto di trasportare alcuni malati Covid in Germania.

Lo riporta l'agenzia di stampa olandese Nos, spiegando che i primi due pazienti sono stati trasferiti dal Franciscus Gasthuis & Vlietland di Rotterdam all'ospedale Bgu della città tedesca di Bochum.

"Trasferendo i pazienti intendiamo creare spazio in modo che le capacità di terapia intensiva rimangano disponibili sia per i pazienti Covid che per le cure regolari", ha spiegato la portavoce del centro dell’Lcps, il coordinamento nazionale per la distribuzione dei pazienti (Lcps), Monique Jacobs.

L’Olanda è alla prese con una nuova, grave impennata dei contagi. Nonostante la situazione, proprio in Olanda in questi giorni sono state organizzate manifestazioni per contestare i lockdown e le misure di contenimento dei contagi imposte dal Governo. Cortei sfociati anche in scontri tra manifestanti e polizia in alcune città, come Rotterdam e La Aia.

