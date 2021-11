Dopo Rotterdam, anche le strade dell’Aja sono state invase nella notte dai manifestanti che protestano contro le misure anti-Covid decise dal governo olandese.

Centinaia di persone hanno lanciato pietre e oggetti vari contro la polizia e dato alle fiamme alcune biciclette. Le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni arresti.

Scene simili si sono registrate anche ad Amsterdam e a Breda, ma non sono state rese note notizie di incidenti.

In Olanda da sabato scorso sono state decise almeno tre settimane di restrizioni e ora si pianifica di vietare l'ingresso in alcuni luoghi ai non vaccinati.

