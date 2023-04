«Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte della Russia di tutti gli obiettivi prefissati».

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a proposito della telefonata di ieri, la prima dall’inizio della guerra, tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

Un colloquio dove il leader cinese avrebbe ribadito la disponibilità di Pechino a mediare tra le parti per arrivare a una soluzione della «crisi».

Intanto, dall’Ue arriva invece un nuovo piano per velocizzare la fornitura di munizioni all’Ucraina. Lo ha annunciato il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, in conferenza stampa.

«Stiamo lavorando a un piano per aumentare le nostre capacità ed essere certi di poter consegnare ciò che abbiamo promesso all'Ucraina», ha evidenziato Breton, sottolineando che «rispettare gli impegni presi è essenziale, visto che la guerra purtroppo continua».

«Sono fiducioso - ha aggiunto -, abbiamo basi solide e forti, a est come a ovest dell'Europa, incluse Italia, Spagna e Grecia».

