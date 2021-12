Negli Emirati Arabi Uniti il fine settimana non sarà più nei giorni di venerdì e sabato, ma sabato e domenica. Lo ha deciso il governo che ha stabilito anche l’istituzione, nella settimana lavorativa, di quattro giorni e mezzo. In pratica anche una mezza giornata di riposo il venerdì, in occasione della grande preghiera settimanale nei Paesi di religione musulmana.

Le regole entreranno in vigore il primo gennaio. Gli Emirati sono la prima nazione al mondo a introdurre una settimana lavorativa breve, al di là dei vari “esperimenti” portati avanti in alcuni Stati.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata