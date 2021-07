Strage di molluschi e crostacei per il grandissimo caldo in Canada.

A studiare le innumerevoli cozze morte, trovate aperte e marcite nei loro gusci a Kitsilano Beach, una delle spiagge più frequentate di Vancouver, è stato Christopher Harley, un professore del dipartimento di zoologia dell'Università della British Columbia che studia gli effetti del cambiamento climatico sull'ecosistema delle coste.

Almeno un miliardo di questi animali, secondo lui, potrebbe essere morto a causa del caldo. Anche al Lighthouse Park a ovest di Vancouver è stata rinvenuta una grande quantità di cozze morte.

I molluschi, spiega Harley, di solito non possono sopravvivere a temperature superiori ai 40 gradi centigradi, limite ampiamente superato in Canada in questi giorni, con un rischio incendi altissimo.

Secondo gli scienziati questa ondata di caldo nella Columbia Britannica e nel Pacifico nord-occidentale negli Stati Uniti è "senza precedenti" e il prodotto del cambiamento climatico causato dall’uomo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata