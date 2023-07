È una vera e propria strage quella che si è consumata vicino a Boksburg, una quarantina di km da Johannesburg, in Sudafrica, dove in una baraccopoli una fuga di gas ha provocato la morte di 16 persone, altrettanti i feriti che sono stati soccorsi e portati in ospedale.

I servizi di emergenza sono arrivati sul posto allertati da una segnalazione che parlava di un’esplosione, poi si è scoperto della fuga di gas in seguito al ritrovamento di una bombola di ossido di nitrato, da cui una perdita avrebbe avvelenato gli abitanti della zona, secondo i primi elementi dell'indagine.

Sono ancora in corso gli accertamenti.

