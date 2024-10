Elon Musk ha sospeso la lotteria milionaria pro Trump. Il patron di Tesla, dopo l'avvertimento del dipartimento di Giustizia Usa, ha bloccato momentaneamente la corsa al maxi assegno da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati.

Il miliardario ha promesso il bottino a persone a caso che firmino una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump. Un'operazione che, secondo il monito del dipartimento, rischia di violare la legge federale che vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi.

Finora il patron di Tesla se l'era cavata sostenendo che firmare la petizione non richiede alcuna appartenenza partitica specifica e quindi, tecnicamente, il milione di dollari non viene donato per votare il tycoon. Ma, evidentemente, almeno per ora l'avvertimento del governo ha messo in allerta Musk.

