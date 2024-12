Dal primo gennaio non è previsto alcun flusso di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina.

È quanto annunciano i dati del gestore del gasdotto ucraino, mentre l'accordo di transito chiave tra Mosca e Kiev si appresta a concludersi.

I dati dell'operatore ucraino Ogtsu mostrano che le consegne attraverso l'unico punto di ingresso per il gas russo in Ucraina scendono a zero a partire dal 1 gennaio 2025.

L'Europa però si dice pronta per la fine imminente del contratto di transito: «L'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ue sarà limitato», sottolinea una portavoce della Commissione europea, spiegando che l'infrastruttura europea è sufficientemente flessibile per garantire forniture di gas non russo ai Paesi dell'Europa centrale e orientale tramite «rotte alternative».

