Tre morti e 18 feriti. È il primo e provvisorio bilancio dell’attacco inferto, con esplosioni e colpi di arma da fuoco, a un hotel di Kabul frequentato principalmente da imprenditori cinesi.

In un video condiviso sui social le terribili immagini del fumo nero che avvolge l’edificio e un incendio che divora i piani inferiori della struttura. In un altro filmato un uomo che, con gli spari in sottofondo, salta da una finestra per fuggire.

Secondo il tweet di Emergency, che gestisce un ospedale a un chilometro dal luogo dell'accaduto, «i feriti sono stati trasportati sul posto, tre uomini erano già morti all'arrivo in ospedale».

Un portavoce della polizia di Kabul ha dichiarato che le vittime sono tre attentatori mentre un altro sospetto è stato arrestato. «Tutti gli ospiti dell'hotel sono stati salvati. Solo due stranieri sono rimasti feriti quando si sono lanciati da un piano superiore dell'hotel», ha aggiunto su Twitter il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid.

Da quando i Talebani sono tornati al potere, nell'agosto dell'anno scorso, il Paese è stato scosso da decine di esplosioni e attacchi, molti dei quali rivendicati dall’Isis.

L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha confermato che la sua ambasciata a Kabul sta monitorando da vicino la situazione. L’attacco non è stato ancora rivendicato.

