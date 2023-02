È di sei morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in diverse località della contea di Tate, in Mississippi.

Il killer – Richard Dale Crum, 52 anni – ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone. Le vittime sono state ammazzate in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, una piccola comunità rurale con meno di 300 abitanti. Ancora da stabilire quali fossero i rapporti tra l’uomo e le altre persone uccise.

Dopo un breve inseguimento in auto, Crum è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio plurimo. È stato trovato in possesso di tre armi e al momento si ipotizza che abbia agito da solo. Del caso si sta occupando anche l’Fbi.

Sono 73 le sparatorie con vittime avvenute negli Stati Uniti dall’inizio del 2023. In un comunicato ufficiale il presidente americano Joe Biden ha chiesto di mettere fine agli episodi di violenza, condannando la sparatoria in Mississippi e ricordando la necessità di riformare la legislazione sulla vendita delle armi da fuoco con misure che «il Congresso potrebbe adottare in questo momento per salvare vite umane».

