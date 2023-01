È di sette morti il bilancio dell’ennesima strage commessa a colpi d’arma da fuoco negli Stati Uniti.

A sparare, in due diverse zone di Half Bay Moon, in California, è stato un 67enne di origine cinese, Zhao Chunli, che è stato poi fermato dalla polizia e preso in custodia.

Le vittime, da quanto si apprende, sarebbero anch’esse di nazionalità cinese.

Al momento ignote le ragioni del gesto dell’uomo.

