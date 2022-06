È ancora a piede libero il responsabile della sparatoria avvenuta domenica a Harlem mentre era in corso la festa per l’abolizione della schiavitù. A perdere la vita è stato Darius Lee, 21enne molto conosciuto in quanto una delle star del basket universitario. Altre otto persone (sei uomini e due donne) sono rimaste ferite e i sanitari le hanno portate in ospedale, dove sono ricoverate in condizioni stabili.

La polizia sta indagando e ha tra le mani una pistola, recuperata poco dopo l’esplosione dei colpi.

Non è chiaro il movente di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata