Momenti drammatici oggi in un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astùn, dove una seggiovia è caduta provocando il ferimento di almeno 30 persone, di cui 17 «gravissime». L’incidente è avvenuto intorno alle 12. Come spiegato dal direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero «a quanto risulta, c'è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia».

Clavero, ha aggiunto che, per il momento, almeno tre persone sono state portate in ospedale: una in prognosi riservata con una frattura e due in condizioni gravi, di cui una con probabile necessità di un intervento urgente. Sul posto sono attivi Guardia Civile, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile, vigili del fuoco e team di psicologi.

«Sono impressionato dalle notizie dell'incidente nella stazione di Astún», ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. «Ho parlato con il presidente dell'Aragona, Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie», ha concluso Sanchez.

(Unioneonline/v.f.)

