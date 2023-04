Test riuscito solo a metà per Starship: la nave spaziale di Elon Musk destinata alla Luna e a Marte ha affrontato il primo volo insieme al lanciatore Super Heavy, il più grande razzo mai costruito.

La partenza è avvenuta da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Nel primo test in volo, Starship, a quattro minuti dalla partenza, non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente. Un malfunzionamento e una successiva esplosione, effettuata dai tecnici «per motivi di sicurezza», che non sono piaciuti a Elon Musk, che ha poi commentato come il test sia stato comunque un successo.

Elon Musk, a destra nella foto, durante il lancio (foto via Ansa)

«Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi - scrive SpaceX in un tweet - ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata